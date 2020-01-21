У небі над Україною помітили НЛО: мережу заінтригувало дивне фото

Жителі Бердичева (Житомирська область України) помітили незвичайне світіння в небі, деякі з них сприйняли його як справжнє НЛО.

Кадр опублікував на сторінці "Підслухано. Бердичів" у Facebook Андрій Лесик, заінтригувавши мережу. Користувачі припустили, що заграва могла виходити від пожежі або ж просто бути якимось атмосферним явищем.

Запідозрили автора знімка й у фотошопі. Крім того, серед версій було відбиття освітлення теплиць у селі Садки, оскільки кадр був зроблений з боку траси Вінниця-Житомир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військово-морські сили США підтвердили справжність трьох опублікованих в інтернеті відео, на яких помітили невпізнані летючі об'єкти (НЛО).

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