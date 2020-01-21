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21 січня • оновлено в 13:09
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У небі над Україною помітили НЛО: мережу заінтригувало дивне фото

1.9т
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Жителі Бердичева (Житомирська область України) помітили незвичайне світіння в небі, деякі з них сприйняли його як справжнє НЛО.

Кадр опублікував на сторінці "Підслухано. Бердичів" у Facebook Андрій Лесик, заінтригувавши мережу. Користувачі припустили, що заграва могла виходити від пожежі або ж просто бути якимось атмосферним явищем.

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Запідозрили автора знімка й у фотошопі. Крім того, серед версій було відбиття освітлення теплиць у селі Садки, оскільки кадр був зроблений з боку траси Вінниця-Житомир.

У небі над Україною помітили НЛО: мережу заінтригувало дивне фото

У небі над Україною помітили НЛО: мережу заінтригувало дивне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військово-морські сили США підтвердили справжність трьох опублікованих в інтернеті відео, на яких помітили невпізнані летючі об'єкти (НЛО).

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна Житомир
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там вся недострана на наркоте, таблетках и свухе помешана и не такое привидется.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это чума западенцев свиномовных косит,
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Пить надо меньше.
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