У небі над Луцьком помітили рідкісні сріблясті хмари. Фото

У передсвітанковому небі над Луцьком було зафіксовано рідкісне для України атмосферне явище – сріблясті хмари. Це найвищі хмари в атмосфері Землі, природу яких поки що не досліджено вченими.

Як повідомила OBOZREVATEL журналістка Вікторія Семенюк, вона пів року намагалася зняти на камеру незвичайне видовище, і нарешті їй вдалося зробити це близько 3:30 години в ніч на 8 липня.

"Для того щоб сфотографувати ці хмари, нам із чоловіком Олександром довелося "полювати" на них пів року. І ось у ніч на 8 липня він радісно мене будить майже о 4 ранку. Бере за руку й виводить на балкон. Ось вони! Як море! Щастю не було меж. Нарешті ми зі сріблястими хмарами познайомилися в реальності, але щастя тривало недовго, орієнтовно через 5 хвилин хмари розвіялися, не давши нам часу навіть вийти на вулицю або залізти на дах будинку, аби їх більше пофотографувати", – розповіла вона.

Сріблясті хмари в небі над Луцьком Фото: Вікторія Семенюк

Сріблясті хмари – відносно молоде метеорологічне явище, яке утворюється в мезосфері на висоті між 76 і 85 км за температури не вищої ніж -120° С. Воно виглядає як вкрай розріджені хмари, ніби підсвічені блакитним неоном.

Сріблясті хмари настільки прозорі, що їх неможливо побачити за денного світла, і настільки легкі, що крізь них просвічують зірки.

Сріблясті хмари в небі над Луцьком Фото: Вікторія Семенюк

Спостерігається це явище в літні місяці – червень-липень – у Північній півкулі і в зимові – грудень і січень – у Південній.

Нині його вивчають із Землі й космосу за допомогою ракетних зондів і супутника AIM, запущеного NASA 25 квітня 2007 року Він досліджує сріблясті хмари з орбіти.

Доведено, що такі явища мають місце й на інших планетах, зокрема на Марсі.

Сріблясті хмари в небі над Луцьком Фото: Вікторія Семенюк

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на Чернігівщині водойма пофарбувалася в рожевий колір: фото нез'ясованого явища.