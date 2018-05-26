21 мая 2018 года ОРЛО всколыхнула новость: "ВСУ пошли в наступление. СБУ отрезает тылы ополчения от фронта. Наступление ВСУ и "Правого сектора" на столицу "ЛНР" может начаться в любую минуту. Ночью украинскими диверсантами был взорван мост в п. Ивановка. Красный Луч с его огромными боевыми складами и воинскими частями "ЛНР" отрезан от Луганска прямой дорогой. В стороне Счастья и станицы Луганской ВСУ сформировали огромный бронетанковый кулак. Несколько десятков танков, сотни БТР и БП, а также тысячи солдат ВСУ и "Правого сектора" полностью экипированы и вооружены. В любой момент они могут получить приказ ворваться в Луганск и устроить там резню. Большая часть войск и техники ополчения была отведена в тыл из-за минского сговора. Теперь из-за подрыва моста их переброска крайне затруднена и может занять до суток".

На фоне моргов, забитых 200-тыми опочленцами и их русявыми коллегами ихтамнетами, новость о "подрыве моста" навела такую панику среди "наварасов", что из магазинов тут же исчезли соль, макароны и спички, а коренной "народ бамбаса" с такой скоростью менял в соцсетях аватарки с триколорадных на нейтральные и подчищал девятомайские колорадки, что аж терриконики сдувало, пишет Олена Степова для ИС.

В последнее время в ОРДЛО боевики сильно нагнетают панику по поводу захвата "рыгспублики" "карателями". Эту тему поддерживает и впитывает "народ бамбаса", забыв, что граждане Украины всего лишь освобождают свои территории, свою Луганскую и Донецкую область от террористов и оккупантов. Но, пять лет войны все же воспитали в ОРДЛО несгибаемую прослойку "наварасов", которые, получая пенсию в Украине, кричат о "карателях и хунте", считая Луганскую и Донецкую область русской территорией. Поверьте, этих людей никто больше не перевоспитает и не изменит. Они могут мимикрировать и затихариться, будут гадить и вредить исподтишка, с уверенностью, что они находятся в оккупации и под гнетом хунты. Кстати, на них и делает ставку Россия в долгосрочной программе покорения Украины. Эти "наварасы" при любых раскладах будут голосовать за мураевых-саакашвили-азировых, за любого, кто пообещает слияние с Россией. И, что удивительно, даже путинское "Луганская и Донецкая область - это Украина", не останавливают "народ бамбаса" в местах о "нас возьмет к себе Москва".

И, тем не менее, когда в ОРДЛО все спокойно, "народ бамбаса" начинает требовать от "властей" ОРДЛО обещанного развития и увеличения социальной защиты. Вопросами "где вода", "где зарплата", "почему ничего не открывается нового" забиты все соцгруппы ОРДЛО.

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Тут на помощь "главам рыгспублик" приходит постоянно подогреваемая паника "захвата" "сраны". Это, как оказалось, самое действенное лекарство от всех Лыныровских бед. Постоянная "угроза" извне помогает списывать украденное, разваленное, закрытое, затопленное, вырезанное на металлолом, а так же неудачи на фронте ("народ бамбаса" требует взять наконец-то Берлин и Мариуполь), свои же обстрелы своего же мирного населения, небоевые потери и хищения, как финансов, так и оружия "народной милицией" у "народной милиции", ну, и, естественно, социальные "прорывы" в дно.

Нынешние обострения на линии разграничения совпали с нагрянувшей в ОРДЛО комиссией из России по аудиту поставок вооружения и финансированию местных террористических БТРО (батальонов территориальной обороны) и сменой российского куратора по донбасскому вопросу.

Оказалось, что в БТРО хищения ГСМ, и даже боеприпасов, превышают 70% поставляемого. Не зря, тыловая "народная милиция" штормит "дембелей"-опочленцев на предмет вынесенного для домашних нужд оружия. Тянут все ВОГИ, запалы к РЗСО, гранаты, автоматы, у одного ополчурки в гараже нашли даже БТР.

По ГСМ вообще уже целый бизнес, у каждого БТРО есть свои заправки, где продаются украденные тонно-литражи. Сейчас в ОРДЛО опять топливный кризис. Оказалось, из-за проверок террористы–коллаборционисты не могут воровать ГСМ, и на заправках ОРДЛО тут же исчезли бензин и дизель.

Полно в местных террористических БТРО и "мертвых душ", на которые годами идет зарплата. В общем "народ бамбаса" оказался для россиян еще одним открытием века. Оказывается донбасские братья для россиян совсем не братья, а тамбовские волки, тащащие и ворующие все, что плохо лежит. В российских частях крадут–то в основном генералы да начальство. Служивые крадут мизер, так, на пропой. А в террористических БТРО, где служит местное население, не спасает даже наличие командира–ихтамнета. Там крадут с размахом.

Поэтому данные комиссии впечатлили российское начальство, а в БТРО участились случаи "попадания укро-снаряда" в блиндаж с ГСМ или снарядами.

Кстати, как я писала на "Информационном сопротивлении", у россиян есть еще один бизнес на войне: сдача в металл подбитой военной техники. Много людей полегло на поле "боя" за право пилить и сдавать металл. Но, все же эта золотая жила осталась в руках ФСБ, местных из бизнеса выкинули. Бизнес затягивает, разведение техники от линии разграничения ему не способствует (боев-то масштабных нет), вот и устраивают террористы показательные бои на полигонах или окраинах города, где подрывается или расстреливается собственная техника, которая "после попадания укро-снарядов" тут же идет на металлолом.

Думаю, что в ближайшее время я посвящу этим событиям отдельный материал.

В общем, кому война, кому мать родна. Не зря же куратором на Донбасс из России назначен Михаил Бабич, человек, построивший свою карьеру на мародерстве российской армии - http://sprotyv.info/ru/news/kiev/novosti-iz-zony-kukly-ordlo-i-ih-novyy-karabas-mihail-babich

Поэтому в 95 случаях при анализе очередного "теракта" "совершенного" "укро-дрг" во время комендантского часа в ОРДЛО, всплывает топорная работа местных "мгбшников".

Проанализируем "работу" "СБУ-дрг, местных партизан, укро-дрг", короче, разберем упавший мост на арматуринки бытия. Для анализа выделю террористические СМИ-повествования о ЧП и личные размышления.

И так, о взрыве автомобильного моста на дороге, соединяющей Красный Луч и Луганск, 21 мая сообщили местные жители корреспонденту "ИА Красная Весна".

Хм. Не в "мгб", "не в "мвд", не местной "администрации", не в комендатуру, а журналистам. Какие пиарщики, эти местные жители. Так и норовят на телевидение попасть в прайм-тайм.

Подрыв моста произошел в 2 часа ночи у станции Штеровка.

То есть в комендантский час, когда местные жители, опасаясь попасть на подвал или на окопы, боятся даже нос из своего дома высунуть. До участка ЧП нужно было доехать из Луганска или другого населенного пункта, той же Ивановки или Красного Луча или Алчевска. Где все утыкано блокпостами террористов, кизяков и рыщут патрули "народной милиции". Как? Как СБУ-укро-дрг могли проехать сквозь блокпосты с 18 кг тротила, заминировать и уехать с места подрыва незамеченными? Получается, что укро-СБУ-дрг не останавливает так хорошо охраняемая линия разграничения или же они спокойно разбили лагерь и командный пункт в ОРДЛО, и свободно перемещаются через блокпосты с пропусками, выданными комендатурой ОРДЛО? Вау! То ли пропагандисты врут о "партизанах и укр-СБУ-дрг", то ли состоят с ними в сговоре и помогают освобождать Донбасс от рашистов, прикрывая передвижения наших спецслужб по оккупированной территории. Тогда, вопросы снимаются!

Не слышно от местных граждан в соцсетях и "а что тут у нас бабахнуло". То есть взрыв 18 кг тротила не испугал местное население. Не видно на фото, которыми пестреют статьи ОРДЛО-пропагандистов "разыскивается укро-СБУ-дрг" и воронки от взрыва, снесенных взрывной волной столбов ЛЭО, деревьев и кустов. Более того, для местного населения "взрыв моста" стал открытием, о котором они узнали из новостей. 2 часа ночи. Тишина. И… никто не слышал взрыва от 18 кг тротила.

Кстати, об отсутствии следов взрыва на местах обвала моста говорят и сами террористы.

Позднее с разрушенного моста упал автомобиль, в котором находились два человека. Водитель не знал о происшествии и не успел затормозить. Пострадавшие находятся в реанимации.

Тут же на другом сайте появляется информация, что пострадавшие дали интервью и самостоятельно уехали на автомобиле после того, как его подняли с обрушенного участка.

На всех фото обрушения моста, разрыв бетона и опор, больше похожи на обрушения, вызванные "усталостью" бетона, чем от взрыва.

Информация об "укр-СБУ-дрг" появилась в ОРДЛО-СМИ только после сообщения от "партизан", взявших на себя ответственность о подрыве моста. К работе "партизан" в ОРДЛО я отношусь скептически. Почему? Читайте выше. Как могут передвигаться по оккупированной территории люди, готовящие теракт, если комендантский час и блокпосты. Только с разрешением комендатуры или "мгб", или "мвд". То есть, сотрудники данных ведомств. Если они и есть украинские партизаны, тогда, вопрос снимается.

Опять же, удивительно, но именно "партизаны" дают информацию о стратегическом значении моста, мол, только по нему поставляются снаряды и танки из России на линию разграничения и теперь все, победа, вперед, в атаку, террористы остались без снарядов.

С этим не соглашаются местные проукраинские жители. Так как все пути захода российской техники и логистику доставки из Ровеньков, Антрацита и Красного луча снарядов давно знают, и сообщают оперативно в спецслужбы Украины, кто, куда и сколько. СМИ-ОРДЛО тут же опровергают эту версию, заявляя, что логистика террористов не пострадала, хотя и да, частично меняются ее позиции.

Почему такие нестыковки? Ну, если по мосту шла бронетехника, то о каком подрыве идет речь. Он еще при строительстве не был запроектирован под такую нагрузку. Ему сто лет в обед, он и так устал, а по нему 4 года танки, САУ, БТРы носятся. Конечно же, мост "устал". Но, признать это пропагандистам, самим себе забить гол в ворота. Ведь в ОРДЛО в состоянии "устал" после массовых передвижений бронетехники все, без исключения, все дороги и мосты. Асфальта там почти не осталось. Этот участок действительно использовался авто-бронетранспортом, но где-то с 45% нагрузкой. То есть не был стратегическим. Что нельзя сказать о железнодорожных путях под мостом-путепроводом. Здесь у террористов пападос. Реальный пападос. За потерянный участок ж-д пути они могут получить а-та-та. Так как изнасилованный танками и упавший мост-путепровод, именно террористы должны были лелеять и хранить, чтобы не потерять и так дышащую на ладан ж-д артерию. А охраны не было. Это, раз. Использовался путепровод нагло и халатно, без учета возраста бетона и тоннажа транспорта. Это, два. То есть, в данном случае, террористы сами себе этот мост и завалили.

Вот так и гаснут "звезды", то есть разбиваются фейки террористов. Эх, а так хотелось гордиться укр-СБУ-дрг. Но, думаю, об их работе мы еще узнаем, ведь о ее тонкостях не пишут громогласно в соцсетях.

Неуважаемые ихтамнеты и их посипаки террористы-коллаборционисты, комсомольцы, последователи стратегии Ефремова по развалу Луганщины, как видите, против вас даже мосты. От вас уже устали и люди, и земля. Пора вам идти напуй. Запоребрик. Чемоданить до самой Москвы без остановки и перекура. И, как бы это, корректно намекнуть, делать ноги вам нужно очень быстро. Впереди чемпионат мира по футболу, матрешки, свистки за щеку, о-ле-о-ле и прочее, границы "русские братья" поставят на замок. Война войной, а доллары в Россию туристы обязаны привезти "по расписанию".