У Нацполіціі сталася масштабна чистка: звільнені 10 начальників

Десять начальників відділів поліції були відсторонені від виконання службових обов'язків після перевірок територіальних підрозділів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. За її даними, перевірки проходили в поліцейських підрозділах різних регіонів країни.

"Виявили і зафіксували порушення. Тому, за наказом голови Національної поліції України Сергія Князєва, 10 начальників відділів і відділень поліції були відсторонені", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, 5 червня Князєв провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних органів і підрозділів відомства, на якій обговорили виявлені порушення, а також продемонстрували відеоролик з виявленими порушеннями, зокрема – випадками виявлення заборонених предметів.

Відзначається, що за результатами перевірок призначені службові розслідування, і керівники, які зараз відсторонені, понесуть "сувору дисциплінарну відповідальність".

"Перебування працівника поліції на службі в стані алкогольного сп'яніння, пияцтво на службі, керування транспортним засобом – власним або службовим – в стані алкогольного сп'яніння – безальтернативне звільнення з органів поліції", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше раніше Князєв звільнив главу Нацполіціі області, який подав у відставку після вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

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Суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровца і Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.

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