У Нацполіції похвалилися "суперрозкриттям" злочинів

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що за 2019 рік у органі перебудували роботу кримінального блоку, тому служби, що розкривають злочини, почали працювати швидше і ефективніше.

За його словами в інтерв'ю "РБК-Україна", кількість умисних вбивств у країні знизилася на 7%, а їх розкриття зараз становить 92%.

"Такого ніколи не було в історії незалежної України", – похвалився Клименко.

Він зазначив, що поліція зараз працює більш ефективно, тому що там перемогли одну ваду, коли кожен оперативник тримає інформацію при собі. Зараз вся інформація загальна і відбувається командна робота, додав Клименко.

"Ми почали працювати швидше. У нас є бази інформації, які ми накопичуємо, і ми об'єднали і систематизували роботу всіх служб, в першу чергу оперативного блоку. Вони обмінюються інформацією в режимі онлайн", – сказав голова Нацполіціі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, чим займається "секретний" департамент.