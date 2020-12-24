У Нацполіції буде 122 керівники "кущових" підрозділів, – Клименко

Після адміністративно-територіальної реформи в Україні, яка призвела до укрупнення районів, у Національній поліції буде 122 керівники "кущових" підрозділів на 119 відповідних територіальних одиниць.

Про це розповів глава відомства Ігор Клименко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". Один підрозділ охоплює 4–6 колишніх районів.

За його словами, вже підготовлені відповідні матеріали та накази щодо структурних змін.

"Харків розбили на три управління, а Одесу – на два. Зараз проводимо відбір нових керівників і низку тренінгів з їхньої підготовки, після чого будемо розглядати доцільність призначення того чи іншого поліцейського на конкретний "кущовий" підрозділ", – уточнив він.

Така сама процедура відбору та підготовки запланована для кандидатів на посади заступників керівників.

Клименко пообіцяв незабаром надати суспільству "дорожню карту", на якій буде видно, як Нацполіція підлаштовується під адміністративно-територіальну реформу.

"Перше, чого ми хочемо досягти, – це керованість підрозділів. А також зробити так, щоб поліцейські могли перебувати в найвіддаленішому куточку нашої держави і їм не потрібно було долати великі відстані, щоб дістатися до місця злочину", – сказав він.

За його словами, в поліції хочуть повноцінно реалізувати таке поняття, як офіцер громади.

"Щоб слоган "Я тут" працював, і в кожному ОТГ було один-два таких офіцера, які б розкривали легкі злочини та розуміли оперативну обстановку в тому чи іншому населеному пункті", – підкреслив Клименко.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про створення та ліквідацію районів в Україні в липні поточного року.

Згідно з документом, у країні ліквідовано 490 районів і створено 136 нових районів. З них 17 на тимчасово окупованій території Криму, Донецької та Луганської областей (це буде зроблено після повернення їх під загальну юрисдикцію України).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українські поліцейські отримали нові кросовери Skoda Kodiaq для фантомних патрулів. Вони призначені, крім іншого, для прихованого контролю швидкості.

Поки таких кросоверів усього чотири, однак наступного року Нацполіції обіцяють передати ще 150 автомобілів, які також заступлять на службу патрулів-невидимок.