У Нацгвардії зафіксували спалах коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 07:46, 25.09.2020 Оновлено: 08:14, 25.09.2020

У військовій частині 3026 Національної гвардії України зафіксували три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

"Один із них – військовослужбовець строкової служби, 11 вересня повернувся з відпустки, з Черкаської області. Перші ознаки захворювання з'явилися 20.09.2020 року. Два інших хворих – військовослужбовці за контрактом, які знаходяться в штаті чергової служби частини, поскаржилися на погіршення стану здоров'я 20.09 і 23.09.2020 року", – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовців екстрено направили до медичних установ Запоріжжя, де їм провели ПЛР-тести, які показали позитивні результати.

Зараз обидва бійці Нацгвардії проходять лікування. Військовослужбовець строкової служби – у стаціонарних умовах, військовослужбовці за контрактом – амбулаторно в умовах самоізоляції під контролем медичних працівників військових частин 3033 та 3026 і ГУ "ТМО МВС України в Запорізькій області".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Дніпрі повідомили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Через зростання "важких" хворих у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова вже зайняті всі ліжка.

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