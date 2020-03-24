З'явилася інформація про першого українського військового з COVID-19: в Нацгвардії відповіли

Підтвердженої інформації про зараження військовослужбовця Національної гвардії України коронавірусів COVID-19 немає.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав речник відомства Владислав Голуб, але повідомлення ще буде перевірятися.

"На даний момент у мене такої інформації немає, але ми це перевіримо", – сказав він.

Повідомлення про нібито перший випадок зараження коронавірусом у військовослужбовця української Нацгвардії, з'явивлося на пропагадистському Telegram-каналі "Зрада чи Перемога" 24 березня.

За їхніми даними, нібито хворий військовослужбовець Тарас Рябий числиться в 50-му полку Нацгвардії, і служить в зоні ООС. Однак де зараз знаходиться Рябий невідомо.

Скрін

Інформацію також опублікував Telegram-канал "Черговий ООС".

"На Донбасі коронавірусом заразився перший військовослужбовець - Рябий Тарас Володимирович (50-й полк НГУ). На даний момент знаходиться в лікарні Костянтинівки. Військовослужбовець ніс службу в Покровськоиу", – пишуть вони.

скрін

На запит на ім'я військового, OBOZREVATEL знайшов декларацію кандидата на пост поліцейського в управління поліції Чернівецької області за 2017 рік з повним збігом ПІБ. Згідно з цими даними, Рябий Тарас проживає в селі Козіряні Чернівеуької області.

Скрін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Генштабі України спростували інформацію про виявлення хворого коронавірусів Covid-19 чинного військовослужбовця ЗСУ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся