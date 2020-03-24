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24 березня • оновлено в 18:40
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З'явилася інформація про першого українського військового з COVID-19: в Нацгвардії відповіли

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Підтвердженої інформації про зараження військовослужбовця Національної гвардії України коронавірусів COVID-19 немає.

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Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав речник відомства Владислав Голуб, але повідомлення ще буде перевірятися.

"На даний момент у мене такої інформації немає, але ми це перевіримо", – сказав він.

Повідомлення про нібито перший випадок зараження коронавірусом у військовослужбовця української Нацгвардії, з'явивлося на пропагадистському Telegram-каналі "Зрада чи Перемога" 24 березня.

За їхніми даними, нібито хворий військовослужбовець Тарас Рябий числиться в 50-му полку Нацгвардії, і служить в зоні ООС. Однак де зараз знаходиться Рябий невідомо.

З'явилася інформація про першого українського військового з COVID-19: в Нацгвардії відповіли

Скрін

Інформацію також опублікував Telegram-канал "Черговий ООС".

"На Донбасі коронавірусом заразився перший військовослужбовець - Рябий Тарас Володимирович (50-й полк НГУ). На даний момент знаходиться в лікарні Костянтинівки. Військовослужбовець ніс службу в Покровськоиу", – пишуть вони.

З'явилася інформація про першого українського військового з COVID-19: в Нацгвардії відповіли

скрін

На запит на ім'я військового, OBOZREVATEL знайшов декларацію кандидата на пост поліцейського в управління поліції Чернівецької області за 2017 рік з повним збігом ПІБ. Згідно з цими даними, Рябий Тарас проживає в селі Козіряні Чернівеуької області.

З'явилася інформація про першого українського військового з COVID-19: в Нацгвардії відповіли

Скрін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Генштабі України спростували інформацію про виявлення хворого коронавірусів Covid-19 чинного військовослужбовця ЗСУ.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба Національна гвардія
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Гудкова опять льёт воду на мельницу Кремля?
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