"У нашій землі – три метри загарбників!" Воїн ООС вразив мережу сильним зверненням

Воїн Операції Об'єднаних сил Харитін Старський підірвав мережу сильним постом, у якому розгромив ідею прихильників примирення з Росією про необхідність відступу на Донбасі.
Він опублікував його на своїй сторінці у Facebook. Всього за кілька годин пост зібрав понад 500 лайків, більш ніж 70 коментарів і 300 репостів.
Нижче наводимо повний текст звернення захисника України.
Я думаю, що подібні відчуття мав кожен український військовослужбовець, починаючи від доби Рюриковичів. Щоразу, коли стикаєшся з менталітетом українського кріпака і чуєш всі ці сумні аргументи про те, що потрібно миритися з Москвою, хочеться кричати в тупу малоросійської пику.
К*рва, твої предки протягом ТИСЯЧОЛІТЬ давали тягла за Україну! А якщо програвали, то загоювали рани і все одно давали! Вони топили ворожі галери по всьому Чорномор'ю, ходили на Візантію, палили османські міста і панські маєтки! Вони обирали гетьмана і різали вельмож, ходили на Москву і рубали московитських князів під Конотопом. Більшовики так бзділи холодноярців, що сц*лись у свої галіфе і стрілялися з наганів, щоб не потрапляти до козаків у полон.
Наші давали проср*тися і Третьому рейху, і Червоній армії, вони воювали з кремляддю до 1960 року – і недарма мішебратья ненавидять українських патріотів. Бо український патріот – це природжений ворог русскоміра. Кожна імперія, кожна армія, яка намагалася знищити Україну, здохла без сліду. І в нашому чорноземі лежить триметровий шар загарбників, якщо не більше! А ти живеш і дихаєш сьогодні ТІЛЬКИ тому, що за тебе воювали покоління відважних і відчайдушних українських воїнів.
Ці воїни сьогодні б'ються за твоїх, к*рва, дітей, і присягали захищати тебе, ким би ти не був. Вони технологічні, професійні та безстрашні. Вони вірять, що ти там, у тилу, допоможеш їм врятувати державу. Не "вивести наших нещасних хлопчиків з-під вогню", а, сц*ко, ПЕРЕМОГТИ У ВІЙНІ!
Воїн ООС
Facebook Харитона Старського
Ці вікінги мріють увірватися на своїх танках і бетерах у саме серце Мордору і поховати орків під "Градом". За все зло, яке червоні опричники принесли Україні – Голодомор, ГУЛАГи, розстріляних дисидентів, загиблих воїнів. За Крим, за Донбас, за теракти у Харкові, за "зелені коридори смерті" під Іловайськом. За те, щоб дитя мирно спало на руках матері, а не вмирало під російськими "Смерчами" в Маріуполі чи Краматорську. Щоб ватному маршрутнику у Києві не заважав спати свист російських мін. Щоб Україна, нарешті, звільнилася від російського впливу і стала гідною та потужною державою.
Але тобі, кріпаку, потрібно геть небагато: аби твоя дупа була в теплі й було з чого поржать. І щоб не били. І можна було вирішити питання за лавандос. Ти соромишся патріотизму й ніколи не станеш таким же потужним і доблесним, як українські воїни-патріоти. Тобі не потрібна сильна держава. І тому ти ніколи в ній не житимеш. Але знаєш, що я тобі скажу. У тебе є шанс.
Пост воїна знайшов відгук у серцях багатьох українців, і вони залишили під ним слова підтримки і подяки на адресу своїх Героїв сучасності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в мережі з'явився сильний пост української волонтерки Юлії Ворони, який вона адресувала російським окупантам. У ньому дівчина нагадала про всі злочини Росії, скоєні на чужій землі, і про те, що їй ніколи не вдасться підкорити нашу країну.
Раніше ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв також зчинив фурор у мережі сильним постом про війну в Україні. Він нагадав своїм співвітчизникам про те, що єдиний шанс на незалежне існування – це життя у постійній війні проти Росії.
Також ажіотаж викликало відео ветеранів АТО, які отримали інвалідність на війні з Росією. Вони звернулися до президента Володимира Зеленського зі словами протесту проти залишення силами ООС своїх позицій на сході.
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