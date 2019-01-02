''У нас вбивали Бандеру'': Ніцой розповіла, як СРСР ламав Україну

У радянські часи українцям навмисне нав'язували міф про те, що Степан Бандера був жорстоким вбивцею, щоб не дати їм дізнатися правду про свою історію.

Особистим досвідом, пов'язаним зі знайомством із особистістю лідера ОУН, поділилася українська письменниця Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кожен Новий рік в Україні починається із дня народження провідника українців — Степана Бандери. Його день народження припадає на 1 січня, і це дуже символічно. Коли в радянські часи у кожному з нас вбивали Бандеру, то в моїй уяві виникав образ шкуродера, озброєного до зубів автоматами, пістолетами і ножем, із яких капає свіжа кров. Він підступно вдирається у будинки німих від жаху українців і перерізує їм горло, не шкодуючи дітей", — зазначила вона.

Степан Бандера "24ЗМІ"

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Ніцой додала: вона була вкрай вражена, коли через деякий час дізналася, що насправді Бандера був інтелігентною, освіченою, розумною людиною, яка нікуди не вдиралася із ножем. Однак частину свого життя він провів у польській в'язниці й німецькому концтаборі за те, що ніколи не приховував своєї боротьби за незалежну Україну. Після звільнення він вів цивілізоване життя звичайного європейця за кордоном. Ніцой впевнена, що всі міфи радянської пропаганди, пов'язані з ім'ям Бандери, мають лише одне пояснення — Москва не могла змиритися із тим, що він озвучував природні бажання українського народу.

"Чому ж нам впарювали (раніше був брак інформації) і втирають досі (в епоху інформаційного віку це якесь середньовіччя) образ бандита? Тому що Бандера говорив. Його слова — могутніші, ніж зброя. Ніякі ножі та автомати з пістолетами не могли зрівнятися із його словами. Його голос не був потужним голосом Левітана або Паваротті. Але кожне слово, сказане Бандерою, було атомним вибухом. Вони боялися слів", — підсумувала письменниця.

Лариса Ніцой gordonua.com

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