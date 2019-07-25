"У нас країна плебеїв?" Разумков "вибухнув" через приниження Дроздова

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розкритикував журналіста Остапа Дроздова за те, що він назвав українців "плебеями".

Дроздову не сподобалися результати виборів до Верховної Ради, зокрема, розгромна перемога "Слуги народу". Разумков ж відреагував на слова журналіста після того, як вони були продемонстровані в прямому ефірі "Право на владу".

"Про що взагалі говорити? 73% проголосували за Зеленського. У нас країна плебеїв? Це нормальне ставлення до людей цієї країни, які прийшли і зробили свій усвідомлений вибір? Подобається тобі чи ні, але це їх вибір! Не твій! І якщо ти дозволяєш собі називати людей плебеями, то як тоді вони повинні називати тебе?" - обурився Разумков.

"Я теж багато чого думаю про своїх опонентів, але я не допущу, щоб хтось із нас так висловлювався про людей, які за них проголосували", - додав він.

Разумков відповів Дроздову

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Разумков також натякнув на "посадки" старих скандальних політиків.

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