Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"У нас країна плебеїв?" Разумков "вибухнув" через приниження Дроздова

13.1т Читати матеріал російською

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розкритикував журналіста Остапа Дроздова за те, що він назвав українців "плебеями".

Дроздову не сподобалися результати виборів до Верховної Ради, зокрема, розгромна перемога "Слуги народу". Разумков ж відреагував на слова журналіста після того, як вони були продемонстровані в прямому ефірі "Право на владу".

"Про що взагалі говорити? 73% проголосували за Зеленського. У нас країна плебеїв? Це нормальне ставлення до людей цієї країни, які прийшли і зробили свій усвідомлений вибір? Подобається тобі чи ні, але це їх вибір! Не твій! І якщо ти дозволяєш собі називати людей плебеями, то як тоді вони повинні називати тебе?" - обурився Разумков.

Новини
У Зеленського зважилися на дострокові місцеві вибори: Разумков не згоден

"Я теж багато чого думаю про своїх опонентів, але я не допущу, щоб хтось із нас так висловлювався про людей, які за них проголосували", - додав він.

Разумков відповів Дроздову

Разумков відповів Дроздову

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Разумков також натякнув на "посадки" старих скандальних політиків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Дмитро Разумков Остап Дроздов
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
96
22
Смішно
7
Цікаво
9
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Anin Georgij
Anin Georgij
Дроздов живет в стране плебеев. Ест хлеб, выращенный плебеями, ездит по дорогам и живет в доме, построенными плебеями, ходит к врачу-плебею, учит детей в школе и университете, где преподаватели - плебеи... перечень бесконечный. Неувязочка...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Рашик Фашик
Рашик Фашик
Наверное не плебеи а "чуваки" !
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, и эти плебеи, 73%...будут вас развешивать на столбах, от бывшего города героя XYEVA, до польского Львова!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки

ads pixel