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"У нас холера буде!" Крим збунтувався через каналізацію в морі

4.3т Читати матеріал російською

На курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закриває пляжі міста, незважаючи на масовий злив в воду нечистот.

Про це пише видання "Примітки". У морі біля Феодосії зашкалює вміст коліформних бактерій.

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"Не дивлячись на постанови, пляж повний, люди купаються, море смердить, немає жодної вивіски, що він закритий. З такими темпами скоро у нас буде холера", – повідомив представник ініціативної групи городян Денис Волков.

Окупаційна влада тим часом заявляє, що в регіоні закриті два пляжі – в Феодосії і Коктебелі.

Стоки в Криму

Стоки в Криму

Примітки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на відео з космосу показали, як красиві пляжі Криму тонуть у фекаліях.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Роксолана же написала, все пляжи пустые, а канализация со времен советского союза, прежние власти ей не заморачивались
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Федоров Кирил, тебя мамка малелького родила и славненького, а тьі вьірос лживьій и агрессивньій, а постареешь....!! Так и советская канализация! А на пляжах и местніе и бюджетники рашньіе полощутся в дерьме...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Холера у предателей?ЭТО ПРЕКРАСНО))))))))))))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Как это полный пляж? Укроэксперды убедительно доказали, что отдыхающих нет
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