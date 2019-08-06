"У нас холера буде!" Крим збунтувався через каналізацію в морі

На курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закриває пляжі міста, незважаючи на масовий злив в воду нечистот.

Про це пише видання "Примітки". У морі біля Феодосії зашкалює вміст коліформних бактерій.

"Не дивлячись на постанови, пляж повний, люди купаються, море смердить, немає жодної вивіски, що він закритий. З такими темпами скоро у нас буде холера", – повідомив представник ініціативної групи городян Денис Волков.

Окупаційна влада тим часом заявляє, що в регіоні закриті два пляжі – в Феодосії і Коктебелі.

Стоки в Криму Примітки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на відео з космосу показали, як красиві пляжі Криму тонуть у фекаліях.

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