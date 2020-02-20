"У нас був план В, план С": Гончарук залишився задоволеним проведеною евакуацією. Відео

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що всі державні служби впоралися з евакуацією громадян з охопленого коронавірусом Уханя.

Про це глава уряду сказав на брифінгу в Нових Санжарах, де буде розміщений оперативний штаб Кабміну (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Гончарук заявив, що задоволений евакуацією українців з Ухань

"Я переконаний, що держоргани і всі наші служби впоралися з честю з цієї ситуацією. Вони спрацювали добре, хоча не обійшлося і без складнощів", – сказав Гончарук.

Відповідаючи на запитання журналістів про запасні плани евакуації, він заявив, що розглядалося декілька варіантів, але зупинилися на санаторії в Нових Санжарах.

"Саме цей об'єкт був обраний, тому що це об'єкт Національної гвардії. Ми розуміємо, що тут за персонал, розуміємо, як вони поводитимуться. Ми розуміємо, як забезпечити тут необхідний режим з точки зору безпеки і медичної, і фізичної", – зазначив глава уряду.

Гончарук запевнив, що всі евакуйовані люди пройшли перевірку, у них немає симптомів гострих респіраторних захворювань.

"Приїхав сюди, щоб переконатися, що все працює. Поговорили з людьми, які перебувають у санаторії. Переконався, що тут є все необхідне. Об'єкт під охороною і наглядом медиків-інфекціоністів. Ситуація під повним контролем уряду", – запевнив прем'єр.

Глава уряду додав, що троє медпрацівників, які перебували з евакуйованими під час польоту, залишаються в санаторії. До них приєднається ще один медик.

"Безпосередньо з розміщеними ані персонал медцентру, ані оточуючі не контактуватимуть", – уточнив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань.

Між силовиками і місцевими жителями сталися сутички, в яких постраждали 10 осіб. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

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