У НАН підрахували, скільки українців заражатиметься COVID-19 на новорічні свята
Станом на 28 грудня середній добовий приріст захворюваності на коронавірус в Україні може встановитися на рівні 9 801 випадку. А на початку січня прогнозується показник 8 871.
Про це свідчать розрахунки Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу в Україні, повідомила пресслужба Національної академії наук України. За інформацією науковців, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих стануть Запорізька, Київська та Одеська області, а також місто Київ.
Загалом ключові показники у прогнозі виглядають так:
кількість нових інфекцій за день на 28 грудня може коливатися в межах 8 103-11 751 випадків.
Кількість нових летальних випадків за день на 28 грудня може варіюватися від 163-221 до випадків (середнє значення – 192).
Кількість нових інфекцій за день на 4 січня може досягати 5 375-12 774 випадків.
Кількість нових летальних випадків за день на 4 січня – 144-214 (179 в середньому).
Водночас, вчені припустили, що на динаміку розповсюдження хвороби впливатимуть аномальні дати (свята і псевдосвята).
"Процес зменшення кількості нових хворих уповільнився. Існує імовірність того, що незабаром захворюваність може стабілізуватись або перейти до зростання, що може бути обумовлено підвищенням контактів у передноворічний період... Стрімке зниження прогнозованих значень кількості нових хворих, на жаль, не дає впевненості у тому, що така динаміка збережеться ще декілька тижнів, оскільки ряд спостережень є надто малим для таких прогнозів. Тому рекомендується обережно використовувати зроблений прогноз", – попередили експерти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок 23 грудня в Україні було зафіксовано 10 136 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, загальна кількість хворих в країні зросла до 989 642 осіб.
При цьому померли вже 17 172 українців (+275 за добу), а одужали – 615 660 (+15 372).
Нагадаємо, лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський спрогнозував, що пандемія в нашій країні може значно піти на спад до вересня 2021 року. Це стане можливим завдяки формуванню "імунного прошарку" серед населення.
Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що у Чернівецькій, Кіровоградській та деяких інших областях вже були зафіксовані випадки повторного зараження коронавірусом.