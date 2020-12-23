У НАН підрахували, скільки українців заражатиметься COVID-19 на новорічні свята

Станом на 28 грудня середній добовий приріст захворюваності на коронавірус в Україні може встановитися на рівні 9 801 випадку. А на початку січня прогнозується показник 8 871.

Про це свідчать розрахунки Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу в Україні, повідомила пресслужба Національної академії наук України. За інформацією науковців, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих стануть Запорізька, Київська та Одеська області, а також місто Київ.

Загалом ключові показники у прогнозі виглядають так:

кількість нових інфекцій за день на 28 грудня може коливатися в межах 8 103-11 751 випадків.

Кількість нових летальних випадків за день на 28 грудня може варіюватися від 163-221 до випадків (середнє значення – 192).

Кількість нових інфекцій за день на 4 січня може досягати 5 375-12 774 випадків.

Кількість нових летальних випадків за день на 4 січня – 144-214 (179 в середньому).

Водночас, вчені припустили, що на динаміку розповсюдження хвороби впливатимуть аномальні дати (свята і псевдосвята).

"Процес зменшення кількості нових хворих уповільнився. Існує імовірність того, що незабаром захворюваність може стабілізуватись або перейти до зростання, що може бути обумовлено підвищенням контактів у передноворічний період... Стрімке зниження прогнозованих значень кількості нових хворих, на жаль, не дає впевненості у тому, що така динаміка збережеться ще декілька тижнів, оскільки ряд спостережень є надто малим для таких прогнозів. Тому рекомендується обережно використовувати зроблений прогноз", – попередили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL: