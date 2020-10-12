У Карабасі загинув 41 мирний житель – генпрокуратура Азербайджану
З моменту активізації бойових дій у Нагірному Карабасі внаслідок обстрілів із боку вірменських військових нібито загинула 41 цивільна особа.
Відповідну статистику оприлюднила генеральна прокуратура Азербайджану у своєму Twitter.
За даними відомства, ще 205 цивільних отримали поранення, повністю зруйновано 1165 будинків, знищено 57 багатоквартирних будинків, 146 об'єктів цивільної інфраструктури.
У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Війна між Вірменією й Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час воєнного конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.
За даними управління Верховного комісара ООН із прав людини на 8 жовтня, за час бойових дій загинули 53 мирних жителі, зокрема діти.