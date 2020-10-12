У Карабасі загинув 41 мирний житель – генпрокуратура Азербайджану

З моменту активізації бойових дій у Нагірному Карабасі внаслідок обстрілів із боку вірменських військових нібито загинула 41 цивільна особа.

Відповідну статистику оприлюднила генеральна прокуратура Азербайджану у своєму Twitter.

За даними відомства, ще 205 цивільних отримали поранення, повністю зруйновано 1165 будинків, знищено 57 багатоквартирних будинків, 146 об'єктів цивільної інфраструктури.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

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