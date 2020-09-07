У МЗС України заявили про фейк РосЗМІ про ООН та водопостачання до Криму

У РосЗМІ спотворили слова представника ООН про постачання води до Криму.

Російські ЗМІ спотворили заяву представниці Управління Верховного комісара ООН із прав людини Елізабет Тросселл про те, що відповідальність за водопостачання окупованого Росією Криму нібито лежить і на Україні.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці в Facebook описала, що насправді сказали в Організації Об'єднаних Націй.

"Сьогодні вранці "Ведомості.ru" подали чергову сенсацію: "Відповідальність за постачання жителів Криму питною водою лежить і на Росії, і на Україні, – заявила офіційна представниця Управління Верховного комісара ООН із прав людини Елізабет Тросселл". Прекрасно знаючи про позицію УВКПЛ щодо окупованого Криму, вирішили перевірити", – написала вона.

За словами Джапарової, в управлінні заявили, що до них дійсно зверталося РИА Новости (на їх публікацію посилалися "Ведомости") щодо поставок води до Криму, проте відповідь була дещо іншою: "Російська Федерація, як окупаційна влада, несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, які перебувають під захистом".

У УВКПЛ додали, що слова їхньої представниці були наведені у "Відомостях" не в повному обсязі.

"Водночас, як випливає з тієї ж публікації РИА Новости, самі представники окупанта залишилися розчарованими відповідями УВКПЛ, назвавши їх із властивою РФ повагою до міжнародних структур, "відповідями першокласника" і "туманною відповіддю ні про що"", – пояснила Джапарова.

Представниця МЗС порівняла публікацію російського ЗМІ з грою у "зіпсований телефон".

"Тільки тут телефон не трохи зіпсований, а запрограмований на фейк від самого початку, і до останнього гравця, тобто, в нашому разі, споживача інформації, доходить цілком спотворена новина. Не здивуюся, якщо в наступній публікації ще якогось російського медіа вже кричатимуть, що "ООН наказала Україні подавати воду в окупований Крим" для забезпечення потреб російського ЧФ і його об'єктів"", – додала вона.

Джапарова зауважила, що позиція МЗС України залишається чіткою і правовою: "Росія – країна-окупант, вона несе відповідальність за ситуацію в Криму відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Facebook Еміне Джапарової.

У МЗС України заявили про фейк РосЗМІ про ООН та водопостачання до Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Управлінні Верховного комісара ООН заявили, що головна відповідальність за воду в Криму лежить на Росії.

Водночас відповідно до міжнародного законодавства в галузі прав людини Україна також має підтримувати жителів півострова, які перебувають на її території.

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