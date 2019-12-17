У МЗС повернувся скандальний чиновник-антисеміт

Міністерство закордонних справ України повернуло в свою структуру ексконсула України в Гамбурзі Василя Марущинця, відомого своїми постами антисемітського й пронацистського характеру.

Так МЗС виконав рішення Шостого апеляційного адміністративного суду. Крім того, Марущинцю виплатили суму середнього заробітку за час вимушеного майже півторарічного прогулу в розмірі 218 тисяч 184 гривні, що складає приблизно 9 тисяч доларів США, повідомляють "Українські новини"

У травні минулого року його оперативно повернули до України та звільнили з дипломатичного корпусу та зі служби за підсумками службового розслідування. Погодився з аргументами Дисциплінарної комісії МЗС і Окружний адміністративний суд Києва, в якому Марущинець оскаржував своє звільнення.

МЗС повернув у свою структуру Василя Марущинця

Однак в листопаді поточного року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду вирішила, що Марущинець був звільнений незаконно, а в його діях немає нічого, що порушує присягу держслужбовця. І постановила відновити його на обійманій раніше посаді.

Зазначимо, що в процесі розслідування в МЗС усі ксенофобські, антисемітські пости й публікації Марущинця, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу, підтвердилися. Зокрема заперечення Голокосту.

Сам Марущинець не заперечував, що справді писав всі ці дописи. Хоча й обурювався на співбесідах з Дисциплінарною комісією вторгненням у його особисте життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Василь Марущинець на святкуванні річниці батальйону "Карпатська січ" скинув праву руку в нацистському вітанні.

пізніше проросійський блогер Анатолій Шарій повідомив, що Марущинець розмістив у Facebook антисемітські публікації, як-от: "Ж*ди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай ж*дів", "Бабин Яр. Не ж*ди в 1941 році , а українців 1918-1941 тут убито", "Ж*ди - г*вно".

15 травня колишній Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що дипломата відкликають для з'ясування обставин.

Скандал із антисемітськими висловлюваннями викликав величезний резонанс у суспільстві. Український журналіст Дмитро Гордон дорікнув Марущинцеві за його дії, зазначивши, що дипломат мав розуміти, до чого це призведе.

Зі свого боку постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав дипломата "негідником". Зрештою Міністерство закордонних справ звільнило консула.

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