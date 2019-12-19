У МЗС повернули посадовця-антисеміта: Ізраїль обурився

У посольстві Ізраїлю в Україні заявили, що здивовані рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду про поновлення на посаді українського дипломата-антисеміта Василя Марущинця.

Як написало відомство на своїй сторінці в Facebook, водночас країна підтримує Міністерство закордонних справ України в оскарженні цього рішення.

У посольстві висловили надію, що Верховний Суд України помітить "небезпеку поведінки Марущинця".

В Ізраїлі обурилися рішенням МЗС України про повернення в структуру Василя Марущинця

Посол Ізраїлю Джоел Ліон заявив, що засуджує будь-які антисемітські прояви і заперечення Голокосту.

"Я ще раз закликаю українських чиновників, створити інструмент для кращої боротьби з антисемітизмом і затвердити ухвалу IHRA щодо антисемітизму", – заявив Ліон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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