У МЗС повернули посадовця-антисеміта: Ізраїль обурився

У посольстві Ізраїлю в Україні заявили, що здивовані рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду про поновлення на посаді українського дипломата-антисеміта Василя Марущинця.
Як написало відомство на своїй сторінці в Facebook, водночас країна підтримує Міністерство закордонних справ України в оскарженні цього рішення.
У посольстві висловили надію, що Верховний Суд України помітить "небезпеку поведінки Марущинця".
В Ізраїлі обурилися рішенням МЗС України про повернення в структуру Василя Марущинця
Посол Ізраїлю Джоел Ліон заявив, що засуджує будь-які антисемітські прояви і заперечення Голокосту.
"Я ще раз закликаю українських чиновників, створити інструмент для кращої боротьби з антисемітизмом і затвердити ухвалу IHRA щодо антисемітизму", – заявив Ліон.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Василь Марущинець на святкуванні річниці батальйону "Карпатська січ" скинув праву руку в нацистському вітанні.
пізніше проросійський блогер Анатолій Шарій повідомив, що Марущинець розмістив у Facebook антисемітські публікації, як-от: "Ж*ди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай ж*дів", "Бабин Яр. Не ж*ди в 1941 році , а українців 1918-1941 тут убито", "Ж*ди - г*вно".
15 травня колишній Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що дипломата відкликають для з'ясування обставин.
Скандал із антисемітськими висловлюваннями викликав величезний резонанс у суспільстві. Український журналіст Дмитро Гордон дорікнув Марущинцеві за його дії, зазначивши, що дипломат мав розуміти, до чого це призведе.
Зі свого боку постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав дипломата "негідником". Зрештою Міністерство закордонних справ звільнило консула.
17 грудня МЗС повернуло Марущинця в свою структуру.
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