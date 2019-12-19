Головна Новини
19 грудня • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У МЗС повернули посадовця-антисеміта: Ізраїль обурився

1.1т
Читати матеріал російською

У посольстві Ізраїлю в Україні заявили, що здивовані рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду про поновлення на посаді українського дипломата-антисеміта Василя Марущинця.

Як написало відомство на своїй сторінці в Facebook, водночас країна підтримує Міністерство закордонних справ України в оскарженні цього рішення.

У посольстві висловили надію, що Верховний Суд України помітить "небезпеку поведінки Марущинця".

В Ізраїлі обурилися рішенням МЗС України про повернення в структуру Василя Марущинця

В Ізраїлі обурилися рішенням МЗС України про повернення в структуру Василя Марущинця

Новини
Бабченко потролив росЗМІ через "депортацію" з Ізраїлю

Посол Ізраїлю Джоел Ліон заявив, що засуджує будь-які антисемітські прояви і заперечення Голокосту.

"Я ще раз закликаю українських чиновників, створити інструмент для кращої боротьби з антисемітизмом і затвердити ухвалу IHRA щодо антисемітизму", – заявив Ліон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Василь Марущинець на святкуванні річниці батальйону "Карпатська січ" скинув праву руку в нацистському вітанні.

  • пізніше проросійський блогер Анатолій Шарій повідомив, що Марущинець розмістив у Facebook антисемітські публікації, як-от: "Ж*ди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай ж*дів", "Бабин Яр. Не ж*ди в 1941 році , а українців 1918-1941 тут убито", "Ж*ди - г*вно".

  • 15 травня колишній Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що дипломата відкликають для з'ясування обставин.

  • Скандал із антисемітськими висловлюваннями викликав величезний резонанс у суспільстві. Український журналіст Дмитро Гордон дорікнув Марущинцеві за його дії, зазначивши, що дипломат мав розуміти, до чого це призведе.

  • Зі свого боку постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав дипломата "негідником". Зрештою Міністерство закордонних справ звільнило консула.

  • 17 грудня МЗС повернуло Марущинця в свою структуру.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это не скандал, это просто пи3дeц. Какой он, к лешему, "дипломат"? Украинцы, вы даже не понимаете, какое это позорище? Или вам пофиг?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги