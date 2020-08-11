У МЗС Німеччини забракували проведення виборів на Донбасі: в чому причина

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що демократичні вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей поки неможливі.

Таку думку він висловив у інтерв'ю "Інтерфаксу". За його словами, умов для демократичних виборів, як це передбачено в Мінських угодах, на непідконтрольних Україні територіях, немає.

"Недавній розвиток ситуації дає привід для надії. Режим припинення вогню вперше за довгий час дотримується, що дає людям на сході України такий необхідний їм перепочинок. При цьому Україна проявила гнучкість і готовність йти назустріч", – заявив Маас.

За його словами, ФРН продовжує робити ставку на "конструктивну участь Росії в "нормандському форматі". Разом з тим, Маас підкреслив: від Москви також потрібно використовувати свій вплив.

"Для того, щоб слова не розходилися з ділом, Росія повинна використовувати свій вплив. Ми, звичайно, разом з Францією готові продовжувати формувати цей процес в "нормандському форматі", – вказав він.

Німецький міністр привітав плани проведення Києвом регіональних виборів, на його думку, це хороший знак "для участі українців в демократичних процесах".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія України вирішила, що проведення місцевих виборів 25 жовтня на деяких територіях Донецької та Луганської областей є неможливим.