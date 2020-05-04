У МВС заявили, що забезпечені засобами захисту на півтора місяці

Для потреб українських правоохоронців у Китаї майже на 200 мільйонів гривень закуплено засоби захисту від коронавірусу COVID-19, яких повинно вистачити на півтора місяці.

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Колектив Міністерства внутрішніх справ налічує 350 тисяч співробітників, повідомляється на сайті відомства.

Нацгвардія

Зазначається, що щодня охорону громадського порядку забезпечує понад 22 тисячі поліцейських і нацгвардійців, а також близько 2 тисяч прикордонних нарядів.

"Для захисту 350-тисячного колективу МВС у КНР оперативно було закуплено в березні-квітні – 1,5 млн респіраторів, більше 260 тисяч костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес-тестів 1000 термометрів, понад 200 тисяч пар одноразових рукавичок. Частина цього вантажу – 80 000 респіраторів і 8 000 костюмів, були передані Міністерству охорони здоров'я для забезпечення першочергових потреб закладів охорони здоров'я по всій Україні", – уточнили в МВС.

Також Центральна поліклініка відомства у квітні закупила респіратори високого ступеня захисту (3М 6800М) виробництва транснаціональної компанії "ЗМ".

"Зараз, коли МВС уже має півторамісячний запас матеріальних ресурсів, необхідних для протистояння епідемії коронавірусу, Міністерством ухвалено рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників", – додали в МВС.

Також у відомстві назвали статистику захворюваності на коронавірус у рядах правоохоронних органів: у Нацполіції 142 випадки, у Держприкордонслужбі – 17, у Нацгвардії – 19, в ДСНС – 3, у Державній міграційній службі – 1. Також серед співробітників МВС 59 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у глави Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки не підтвердився діагноз коронавірусу COVID-19.

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