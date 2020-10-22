У МВС закликали не бити людей, які проводитимуть опитування Зеленського

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не застосовувати насильства щодо волонтерів, які проводитимуть 25 жовтня опитування від президента України Володимира Зеленського.

Як заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк на брифінгу, який транслювався на сторінці міністерства у Facebook, він не знає, як відбуватиметься опитування, лише застерігає від фізичного впливу та провокацій.

За його словами, це застереження зумовлено "негативним хайпом" у соціальних мережах із закликами ламати намети та розривати бюлетені з опитуванням.

Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко додав, що "поліція реагуватиме й надаватиме правову оцінку будь-яким незаконним діям".

Зі свого боку, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Радіо НВ" розповів, що псування бюлетенів з опитуванням Зеленського може бути кваліфіковано правоохоронними органами як дрібне хуліганство.

"Я думаю, це буде дрібне хуліганство… Розривати бюлетені, штовхати агітаторів – це буде незаконно й буде порушенням громадського порядку", – повідомив він.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття "Дрібне хуліганство" передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

П'ять запитань Зеленського

Як повідомив OBOZREVATEL, Зеленський вирішив запитати українців про скорочення кількості нардепів, канабіс і Будапештський меморандум. Два інших питання стосувалися створення вільної економічної зони на Донбасі й покарання за корупцію.

Він також допустив, що всенародні опитування громадської думки стануть щомісячними або навіть щотижневими.