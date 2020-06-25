У МВС задумали посилити покарання за образу поліцейського

У Міністерстві внутрішніх справ працюють над законопроєктом про збільшення штрафів за образи співробітників поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він підкреслив, що за цю роботу йому довелося взятися після подій у будівлі суду під час розгляду справи Сергія Стерненка.

"Я отримав завдання розробити законопроєкт. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно", – сказав він.

Крім того, в міністерстві збираються карати тих, хто використовує газові балончики проти правоохоронців або учасників виступів.

Геращенко нагадав, що в статті Кримінального кодексу про хуліганство в числі обтяжуючих обставин перераховано застосування кастетів, біт і т.д.

"Ми додамо туди ще і сльозогінний газ. Тоді за це можна буде отримати реальний термін", – додав він, зазначивши, що балончики можна мати для захисту, але якщо вони використовуються для нападу, то акція перестає бути мирною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко розповів, що журналіста Павла Шеремета вбили для збудження соціально-політичної ситуації в Україні.