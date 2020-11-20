У МВС виступили за повний локдаун в Україні на три тижні

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав карантин вихідного дня напівзаходом і виступив за введення в країні повного локдауну на три тижні.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Ми всі українці" на телеканалі ZIK у четвер 19 листопада. За його словами, інфекціоністка Ольга Голубовська під час зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим заявила, що карантин, введений менш, ніж на три тижні, не матиме жодного впливу на поширення коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Необхідно, щоб був розірваний ланцюг розвитку захворюваності. Фактично вірус передається через контакт людини з людиною. І якщо продовжує працювати громадський транспорт, якщо ми закриваємо місця з підвищеним скупченням людей тільки на вихідні, а в інші дні вони працюють, то ланцюг вірусу не зупиняється", – сказав заступник міністра.

Геращенко припустив, що кількість хворих на COVID-19 в Україні буде тільки збільшуватися. Представник МВС також закликав вжити заходів для підтримки бізнесу в період карантину.

"Правильне рішення – напрацювати пакет підтримки бізнесу, щоб підприємці змогли отримати втрачені доходи від закриття бізнесу, щоб були виплачені зарплати, і треба йти на тритижневий карантин. Усе інше – це напівзахід, який може закінчитися тим, що в нас може бути зростання кількості хворих до 25-30 тисяч осіб на день", – заявив Геращенко.

Відзначимо, напередодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем заявив, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів. Так, за песимістичного сценарію локдаун на два тижні введуть 10-15 грудня, за оптимістичного – 20-25 грудня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з 14 до 30 листопада діє карантин вихідного дня. Так, по всій країні в суботу та неділю дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам й автозаправним станціям.

Як дотримувалися обмеження на минулих вихідних, читайте тут.