У МВС вирішили відправляти порушників ПДР на перескладання іспитів

Карина Бондаренко Суспільство 09:14, 9.06.2020 Оновлено: 09:38, 9.06.2020

Порушників правил дорожнього руху в Україні відправлятимуть на перескладання іспитів.

Таку ініціативу введуть, якщо кількість порушників через відеофіксацію не зменшуватиметься. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, пишуть "Факти".

Він зазначив, що в перескладання входитимуть іспити з правил дорожнього руху та водіння.

Камери відеофіксації ПДР
hotline.finance

"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів – ввести таку ініціативу, щоб людину посилати на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, чи може, чи вміє керувати транспортним засобом, чи знає правила дорожнього руху", – зазначив Мартиненко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні хочуть втричі підняти штрафи для пішоходів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера

Надпотужний ураган у Польщі зруйнував понад 20 будинків: фото та відео торнадо

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

Помер водій автомобіля, який потрапив у ДТП з Єфремовим: названо причину

"Не підстава для заборони фільму": Ткаченко висловився про акторів-нон грату в Україні