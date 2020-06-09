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9 червня • оновлено в 10:37
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У МВС вирішили відправляти порушників ПДР на перескладання іспитів

4.2т
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Порушників правил дорожнього руху в Україні відправлятимуть на перескладання іспитів.

Таку ініціативу введуть, якщо кількість порушників через відеофіксацію не зменшуватиметься. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, пишуть "Факти".

Він зазначив, що в перескладання входитимуть іспити з правил дорожнього руху та водіння.

Камери відеофіксації ПДР

Камери відеофіксації ПДР

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"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів – ввести таку ініціативу, щоб людину посилати на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, чи може, чи вміє керувати транспортним засобом, чи знає правила дорожнього руху", – зазначив Мартиненко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні хочуть втричі підняти штрафи для пішоходів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Відеофіксація на дорогах
Місце
Україна
Теги
водійські права порушення ПДР
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