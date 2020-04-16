У МВС розповіли, як діятимуть з порушниками карантину на Великдень

Правоохоронці не допустять провокацій та масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб 19 квітня по всій Україні в умовах карантину.

Насамперед силовики проводитимуть роз’яснення серед громадян. А в разі повторних порушень – складатимуть протоколи. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, повідомляє пресслужба МВС.

"Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів", – зазначив він.

За його словами, за останні два тижні МВС разом із головою Нацполіції провели три засідання Всеукраїнської ради церков. Крім того, правоохоронці перебувають у постійному контакті із священними різних конфесій і досягли домовленостей, як проводити Пасхальні служби під час карантину.

Нині визначено, що під час богослужінь у церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, однак це не прихожани. Натомість тільки ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн.

"І звичайно, всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це малий приход – по одній людині, якщо великий – по двоє", – сказав радник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що є повне розуміння ситуації та необхідності дотримуватися карантину і серед населення, і серед представників церков.

"За ці вихідні, в Вербну неділю, поліція злагоджено працювала з священнослужителями. Розглянуто 12 протоколів. Я вдячний людям, які нас чують та дослухаються. Сподіваюся що і великі Великодні богослужіння пройдуть відповідно до закону", – зазначив Тандіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зможуть подивитися онлайн-трансляцію Великодніх богослужінь із усіх церков як на найрейтинговіших, так і на інших телеканалах, враховуючи й регіональні. Був опублікований список каналів і час трансляцій.

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