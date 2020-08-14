У МВС розповіли, скільки осіб Аваков нагородив зброєю за президентства Зеленського

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за час президентства Володимира Зеленського роздав 335 одиниць вогнепальної зброї. 242 особи отримали її минулого року, а 93 – поточного.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідь Міністерства внутрішніх справ України на запит. Відзначається, що з травня 2019 року Аваков нагородив 335 осіб відомчою заохочувальною відзнакою "Вогнепальна зброя".

Разом із тим, назвати професії, імена і прізвища тих, кого нагородили пістолетами від Авакова, у відомстві відмовилися. При цьому уточнили: усі вони – громадяни України, але вести їх облік заборонено законодавчо.

Водночас в Офіс президента, відповідаючи на запит, повідомили, що Зеленський за час свого президентства взагалі не роздавав зброї.

"Нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" в запитуваний період не здійснювалося", – сказано у відповіді.

Крім того, у Міністерстві оборони зауважили, що нагороджувати вогнепалом може тільки глава держави.

"Право нагородження "Іменною вогнепальною зброєю" належить до компетенції президента України. Також повідомляю, що в Міністерстві оборони України відсутня яка-небудь інформація про нагородження цивільних або службових осіб відзнакою президента України "Іменна вогнепальна зброя", – сказано у відповіді на запит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив нагородний годинник марки "Клейнод" Роману Українцю, який зафільмував підпалювачів сухостою на Київщині.