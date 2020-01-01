"Прибережемо феєрверки до звільнення Криму і Донбасу!" У МВС потужно звернулися до українців

Міністерство внутрішніх справ закликало українців утриматися від використання піротехніки в новорічні свята.
Відповідну заяву 1 січня опублікувала пресслужба МВС України на сторінці в Facebook. У повідомленні нагадується, що в країні "йде війна, і смертельні вибухи лунають відразу в двох областях".
"Давайте будемо утримуватися від запусків феєрверків. Прібережем всю піротехніку до звільнення Криму і Донбасу від окупації", – написали в пресслужбі.
Ілюстрація
kp.ua
У МВС також пояснили, що юридичне рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради, кожна окремо.
"Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, тобто до нашої перемоги", – сказано в повідомленні.
Підкреслюється, що змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилося.
Як писав OBOZREVATEL, у Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року-2020.
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