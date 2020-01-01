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1 січня • оновлено в 22:15
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"Прибережемо феєрверки до звільнення Криму і Донбасу!" У МВС потужно звернулися до українців

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Міністерство внутрішніх справ закликало українців утриматися від використання піротехніки в новорічні свята.

Відповідну заяву 1 січня опублікувала пресслужба МВС України на сторінці в Facebook. У повідомленні нагадується, що в країні "йде війна, і смертельні вибухи лунають відразу в двох областях".

"Давайте будемо утримуватися від запусків феєрверків. Прібережем всю піротехніку до звільнення Криму і Донбасу від окупації", – написали в пресслужбі.

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Ілюстрація

Ілюстрація

kp.ua

У МВС також пояснили, що юридичне рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради, кожна окремо.

"Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, тобто до нашої перемоги", – сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилося.

Як писав OBOZREVATEL, у Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року-2020.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новий рік
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 салат Міністерство внутрішніх справ України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А что на усра-ине есть МВД.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Даже ка-к-лы, кастрюляголовые, не комментируют ,это бред ссаного Обоза.
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