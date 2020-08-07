У МВС попередили про покарання для мерів, які бунтують проти карантину

Мерів українських міст, які відмовилися посилити карантинні заходи, загрожує кримінальна відповідальність.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" 7 серпня заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. Він уточнив, що їхні дії підпадають під 325 статтю Кримінального кодексу.

"Там (в статті) за порушення правил і норм, пов'язаних з карантином, відповідальність. Якщо це спричинило смерть – до 8 років. Чи будуть покарані мери, залежить від наслідків", – пояснив він.

Радник міністра вважає, що демарш міських голів пов'язаний з наближенням місцевих виборів в Україні.

"Вони готуються до походу на вибори, готуються продовжувати свої терміни і спираються на тих громадян, які їх обрали", – зазначив він.

Мартиненко застеріг мерів від загравання з вірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник мера Луцька заявив, що міська рада не братиме ніяких рішень щодо зупинення транспорту або закриття закладів у зв'язку з потраплянням в "червону" карантинну зону.

Також Тернопільська міська рада відмовився посилювати обмежувальні заходи у зв'язку з потраплянням в "червону" карантинну зону.