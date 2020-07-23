У МВС офіційно назвали ім'я злочинця з Полтави: його судили багато разів

Особою, яка у Полтаві скоїла низку злочинів і утримує в якості заручника полковника поліції є 32-річний Скрипник Роман Миколайович.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook, опублікувавши фото ймовірного злочинця. За словами Геращенка, раніше він був судимий чотири рази.

2007 рік – ст. 185 ч. 1 КК України – дрібна крадіжка. Міра запобіжного заходу – підписка про не виїзд. Штраф 510 грн.

2008 рік – ст. 185 ч. 2, крадіжка, ст. 190 шахрайство, ч. 1 КК України. Міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави – підписка про не виїзд. Обмеження свободи на 2 роки.

2014 рік – ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 виробництво або зберігання наркотиків КК України. Обмеження свободи на 3 роки.

2014 рік – ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 КК України. Обрана міра запобіжного заходу Машевським РОВД м. Полтави – домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.

Геращенко повідомив, що бажання зловмисника яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати, – небажання потрапити надовго за грати.

"Заради безпеки громадян поліцією було ухвалено рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава. Машина, у якій перебуває підозрюваний та заручник, полковник поліції Віталій Шиян супроводжується поліцією та спецпідрозділами. Стратегія дій поліції – перемовини, перемовини і ще раз перемовини", – зазначив Геращенко.

Нагадаємо, у Полтаві під час спецоперації із затримання зловмисника, який викрав автомобіль, останній чинив опір і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік узяв у заручники співробітника поліції. Із загарбником вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна та поїхав із ним на наданому авто в напрямку виїзду з міста.

Роман Скрипник Facebook Антона Геращенка

Facebook Антона Геращенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник УКР ГУНП у Полтавській області, полковник поліції Віталій Шиян, якого взяв у заручники чоловік у Полтаві, погрожуючи копам гранатою, – досвідчений правоохоронець, що служить в органах майже 25 років.