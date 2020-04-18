Головна Новини
18 квітня • оновлено в 20:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У МВС назвали пожежі на Київщині спланованою диверсією

1.2т
Читати матеріал російською

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що ситуація з пожежами під Києвом може бути результатом спланованої диверсії.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, член колегії МВС Зорян Шкіряк у своєму Facebook, відзначивши, що "все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру".

"У МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, які відбуваються навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а тепер і в Житомирській області може бути результатом спланованої диверсії", – написав він.

У МВС назвали пожежі на Київщині спланованою диверсією

У МВС назвали пожежі на Київщині спланованою диверсією

ДСНС України

"Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії і посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину та протидії поширенню коронавірусу", – додав Шкіряк.

Він також наголосив, що правоохоронці з'ясують, вичислять і знайдуть винних у масштабній провокації.

Крім того, прессекретар МВС Артем Шевченко в коментарі "Українській правді" також відповів, що МВС "не виключає" версію спланованої диверсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Марина Погорілко
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
дроны с России подпалили как скоадЫ с боеприпасами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
может быть,но горит регулярно,ночью вонь фактически всю зиму,Харьковский ,Дарница,ТЭЦи после "гидности" перевели на курной уголь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А еще жгучее Солнце восходит со стороны агрессора.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги