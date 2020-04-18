У МВС назвали пожежі на Київщині спланованою диверсією

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що ситуація з пожежами під Києвом може бути результатом спланованої диверсії.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, член колегії МВС Зорян Шкіряк у своєму Facebook, відзначивши, що "все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру".

"У МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, які відбуваються навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а тепер і в Житомирській області може бути результатом спланованої диверсії", – написав він.

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"Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії і посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину та протидії поширенню коронавірусу", – додав Шкіряк.

Він також наголосив, що правоохоронці з'ясують, вичислять і знайдуть винних у масштабній провокації.

Крім того, прессекретар МВС Артем Шевченко в коментарі "Українській правді" також відповів, що МВС "не виключає" версію спланованої диверсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

причинами рекордного забруднення повітря в Києві стали роздуті вітром пожежі в Житомирській області. До цього в мережі з'явилася інформація, що повітря йде з Чорнобильської зони відчуження, яку теж охопили масштабні пожежі.

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