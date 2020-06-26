У музеї Гончара відкрилася унікальна виставка картин із родинної колекції Порошенків. Фото

У Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" в Києві відкрилася виставка картин світових художників, котрі перебували за тюремними ґратами, з родинної колекції п’ятого президента Петра Порошенка.

Цікаво, що полотна митців у музеї буквально перебувають "під арештом", у заґратованому просторі. Про це повідомляється на сайті "Європейської солідарності" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Сальвадора Далі тут немає, але сюрреалізму хоч відбавляй", – пожартував Порошенко.

(eurosolidarity.org)

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань у травні відкрило "справу" проти нього за те, що він задовго до своєї президентської каденції привіз до України ці художні твори. Родина Порошенків мала намір відкрити колекцію для публічного ознайомлення 26 травня, однак спецназ ДБР силою увірвався до музею Гончара і без жодних правових підстав "заарештував" полотна.

(eurosolidarity.org)

"Раніше я вважав, що має бути кримінальна відповідальність, коли таємно вивозять культурні цінності з України за кордон. І не міг передбачити, що коли абсолютно відкрито, з повним митним оформленням, зі сплатою всіх платежів зі свого рахунку, всіх податків завозять в Україну, щоб продемонструвати українцям, яка велика наша культура, це може викликати абсолютно незаконний, без будь-якого рішення суду штурм правоохоронними органами Національного музею України", – зауважив Порошенко.

(eurosolidarity.org)

Лідер "Європейської солідарності" подякував українським митцям, діячам культури, мистецтва і науки, які підтримали його і виступили проти організації політичних переслідувань в Україні.

Зі свого боку його дружина Марина Порошенко висловила вдячність директору та всьому колективу музею Гончара за чудову організацію виставки.

(eurosolidarity.org)

"Сподіваюся що вона стане на майбутнє початком такої доброї традиції виставляти свої приватні колекції, щоб люди бачили, наскільки вона багата своїм мистецтвом і культурою, пишалися надбаннями, які є в Україні. Це буде давати можливість людям знайомитися з мистецтвом світового і національного рівня", – зауважила вона.

Тоді як Порошенко закликав українців прийти до музею, якщо вони хочуть підтримати всіх, хто працював над організацією виставки.

(eurosolidarity.org)

"Я хотів би завершити тим, із чого почав – велика подяка українським митцям, сотні яких мене підтримали в ці часи: музейників, співаків, артистів. Для мене це було дуже важливо: і ваші слова співчуття у зв’язку з важкою втратою, яку зазнала наша родина, і слова підтримки, яких зараз ми дуже і дуже потребуємо. Отже, хочете нас підтримати – прийдіть, подивіться цю виставку. Вам сподобається", – переконаний Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко попередньо відкрив в музеї Гончара виставку картин художників із українським корінням із сімейної колекції. Він іронічно подякував керівникам правоохоронних органів за "прискорення виставки".