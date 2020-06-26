У Музеї Гончара потролили слідчих ДБР, які злякалися адвокатів Порошенка

До Музею Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з родинної колекції Петра і Марини Порошенків, знову навідалися представники Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність" у Facebook. Вони приїхали без квитків і без документів, тому, побачивши громадських активістів і адвокатів п‘ятого президента покинули територію музею, зазначили у пресслужбі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як розповів директор музею Петро Гончар представники бюро намагалися зайти у приміщення. Він зауважив, що звернувся до ДБРівців з проханням продемонструвати юридичні документи та назвати причини для їхнього візиту.

"Не зрозуміло, чому вони в цей час прийшли. А не прийшли, коли була пресконференція. Мабуть, вони прекрасно знали, що сьогодні відбувалося. Вони вже були позавчора і коли побачили, що тут є журналісти – втекли з двору", – зазначив Гончар.

Він висловив думку, що якби дії ДБР були законними, представники бюро не втікали так швидко. Петро Гончар зазначив, що силовики своіми недолугими діями все ж таки зробили музею непогану рекламу.

Блогерка Марія Мадзігон, яка вела пряму трансляцію з території музею, нагадала, що силовики приїжджали до Музею Гончара вже не вперше. "Вони побачили адвокатів, побачили директора, побачили журналістів і просто втекли. Сіли в автівку і поїхали".

Активістка також додала, з групою слідчих був той самий слідчий, який під час штурму Музею показував недійсне посвідчення.

Як відомо, ДБР у травні відкрило "справу" проти Порошенка за те, що він задовго до своєї президентської каденції привіз в Україну ці художні твори. 26 травня родина Порошенків мала намір відкрити для публічного ознайомлення цю колекцію, однак спецназ ДБР силою увірвався до Музею Гончара і без жодних правових підстав "заарештував" картини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Петро і Марина Порошенко відкрили виставку "заарештованих" картин. Усі полотна у виставковій залі загратовані – як символ свавілля влади.