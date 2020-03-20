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20 березня • оновлено в 16:52
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У Мукачевому зупинять громадський транспорт і перекриють центр міста

1.7т
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У Мукачевому Закарпатської області ввели додаткові карантинні заходи через коронавірус.

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Як повідомила пресслужба Мукачівської міськради, з 21 березня припиняє роботу громадський транспорт. Центральна частина міста буде перекриватися на вихідні.

Громадський транспорт у Мукачевому припинить роботу з 21 березня

Громадський транспорт у Мукачевому припинить роботу з 21 березня

Також припиняється робота всіх торгових центрів, зокрема й "Епіцентру".

Правоохоронцям та управлінню муніципальної інспекції Мукачевого доручено контролювати карантинні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Залишилося тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин транспорт вірус
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