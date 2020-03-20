У Мукачевому зупинять громадський транспорт і перекриють центр міста

У Мукачевому Закарпатської області ввели додаткові карантинні заходи через коронавірус.
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Як повідомила пресслужба Мукачівської міськради, з 21 березня припиняє роботу громадський транспорт. Центральна частина міста буде перекриватися на вихідні.
Громадський транспорт у Мукачевому припинить роботу з 21 березня
Також припиняється робота всіх торгових центрів, зокрема й "Епіцентру".
Правоохоронцям та управлінню муніципальної інспекції Мукачевого доручено контролювати карантинні заходи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Залишилося тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.
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