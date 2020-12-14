У МОЗ заявили, що "ураганне" зростання захворюваності на коронавірус в Україні зупинено

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що "ураганне" зростання захворюваності на коронавірус в Україні вдалося зупинити.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". Водночас глава відомства зазначив, що ситуація залишається складною.

"Ми зупинили ураганнн зростання захворюваності, але розуміємо, що ситуація залишається складною", – сказав Степанов.

Також міністр зазначив, що Україна посідає 30-те місце за смертністю від COVID-19, а летальність складає 1,7%.

Нагадаємо, що вранці 14 грудня в Україні за добу було зафіксовано 6 451 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість з початку пандемії перевищила 900 тисяч. Від COVID-19 в країні також померли вже 15 247 людей (+93 за добу), а 506 718 пацієнтів (+5 154 за добу) повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 8 по 24 січня в Україні мають намір ввести локдаун, який в Кабміні назвали "зимовими канікулами заради безпеки", проте в парламенті не виключають, що карантин посилять раніше.

Водночас з 19 грудня по всій території України будуть діяти нові карантинні обмеження.