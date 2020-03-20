На цих вихідних в Україні надійде основна партія тест-систем для визначення коронавірусу. Однак, всю країну охопити тестуванням не вийде.
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Про це ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, в суботу-неділю в Україну приїдуть тести - це може привести до різкого збільшення числа хворих. При цьому він зазначив, що всю країну охопити не вийде, але це і не потрібно.
"Щодо тестування: в суботу-неділю ми очікуємо найбільшу партію тест-систем, які дозволять забезпечити перевірку всіх, хто її потребує. Надалі відпрацьовані договору на поставку майбутніх тестів. Так що проблем з наступного тижня не повинно бути. Це може привести до збільшення випадків, але знову-таки: тестуванням охопити всю країну неможливо. та так і не повинно бути", - заявив Ляшко.
Віктор Ляшко
Скріншот з відео
Заступник міністра пояснив це тим, що Україна спостерігає за діями країн, які зараз перебувають на піку епідемії - там лікарі закликають населення використовувати тести тільки при появі перших симптомів, а до цього просто самоізолюватись.
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