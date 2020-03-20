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20 березня • оновлено в 22:57
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У МОЗ заявили, що охопити тестами на коронавірус всю Україну не вийде

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На цих вихідних в Україні надійде основна партія тест-систем для визначення коронавірусу. Однак, всю країну охопити тестуванням не вийде.

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Про це ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, в суботу-неділю в Україну приїдуть тести - це може привести до різкого збільшення числа хворих. При цьому він зазначив, що всю країну охопити не вийде, але це і не потрібно.

"Щодо тестування: в суботу-неділю ми очікуємо найбільшу партію тест-систем, які дозволять забезпечити перевірку всіх, хто її потребує. Надалі відпрацьовані договору на поставку майбутніх тестів. Так що проблем з наступного тижня не повинно бути. Це може привести до збільшення випадків, але знову-таки: тестуванням охопити всю країну неможливо. та так і не повинно бути", - заявив Ляшко.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Скріншот з відео

Заступник міністра пояснив це тим, що Україна спостерігає за діями країн, які зараз перебувають на піку епідемії - там лікарі закликають населення використовувати тести тільки при появі перших симптомів, а до цього просто самоізолюватись.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Віктор Ляшко Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
вірус карантин
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