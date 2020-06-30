У МОЗ заявили, що можуть закрити курорти в Україні

В Україні через збільшення кількості хворих COVID-19 можуть закрити курорти, в тому числі, і одеські.

Про це в ефірі ТСН заявив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, зараз в деяких областях спостерігається зростання кількості хворих.

"Звичайно, можливе (закриття курортів, – ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення в деяких областях кількості зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпатті – це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% – у Волинській області. Добираються до 50% – Рівненська, Вінницька, Львівська області, Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", – сказав Степанов.

Він також зазначив, що уповільнення поширення COVID-19 і, відповідно, завершення карантину можливі лише після того, як українці будуть виконувати поради МОЗ та додержуватись обмежувальних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі люди відпочивають на пляжах, не дотримуючись правила соціального дистанціювання і не використовуючи захисних засобів.