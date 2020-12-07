У МОЗ заявили, що медсистема України "спокійно проходить новорічні свята" без локдауну

Мирослав Семенюк Суспільство 16:02, 7.12.2020 Оновлено: 16:49, 7.12.2020

Розрахунки Міністерства охорони здоров’я України показали, що медична система без введення локдауну "спокійно проходить новорічні свята" до 7-10 січня, і колапсу через захворюваність на коронавірус не очікується.

Як сказав в інтерв’ю LIGA.net в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, першою пропозицією було запровадити жорсткий карантин перед 25 грудня і закінчити серединою січня, однак такий варіант відкинули, бо "зараз є додаткові механізми, завдяки яким можливо зменшити скупчення людей і не допустити масових гулянь".

"Тому вирішили, що перед новим роком локдаун не впровадять. Найвірогідніше, цьогоріч користуватимемося обмеженнями помаранчевої зони, і після нового року – жорсткіші обмеження", – зазначив він.

Кузін розповів, що за різними математичними моделями, міжнародними зокрема, пікові періоди захворюваності випадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. Природний спад COVID-19 очікується не раніше від кінця зими.

За його словами, локдаун має бути впроваджено до того, як у лікарнях будуть зайняті всі ліжка.

"Дані міжнародних досліджень кажуть, що потрібен щонайменше тритижневий карантин. Тоді можемо розраховувати – за умов його дотримання – щонайменше на мінус 80% випадків захворювання щоденно", – підкреслив керівник Центру громздоров'я.

Він додав, що у разі двотижневого карантину і більш короткого його ефективність – мінус 20-40% випадків захворювання щоденно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • зволікання влади може коштувати життя тисячам українців. Якщо не ввести локдаун, то кількість хворих до кінця грудня може досягти 30 тисяч на добу, а смертність (тільки за офіційними даними) виросте з 200 до 500 осіб.

  • Деякі ЗМІ зазначають, мовляв, нині в українському уряді розглядають чотири варіанти карантинних обмежень різного рівня суворості.

  • 30 листопада на Банковій відбулася нарада за участю членів уряду, представників апарату РНБО та Офісу президента. На ній міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонував ввести тритижневий карантин із 2 січня 2021 року, а ось міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наполягав на локдауні з 7 грудня.

  • Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в країні з імовірністю 90% буде введено "інтелектуальний" локдаун.

  • Він пояснив, що план "інтелектуального" локдауну передбачає вихід із жорсткого карантину різних областей не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Кіркоров показав фото з Ротару в Москві і розповів, як об'єднує Росію з Україною

У Польщі показали докази українців про злочини окупантів на Донбасі

США визнали уродженців Курил японцями: в Росії обурені

Армія має бути готова до звільнення Донбасу, – Гримчак

Інститут радників президента зруйновано, у Єрмака їх вп’ятеро більше, – КВУ