У МОЗ заявили, що медсистема України "спокійно проходить новорічні свята" без локдауну

Розрахунки Міністерства охорони здоров’я України показали, що медична система без введення локдауну "спокійно проходить новорічні свята" до 7-10 січня, і колапсу через захворюваність на коронавірус не очікується.

Як сказав в інтерв’ю LIGA.net в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, першою пропозицією було запровадити жорсткий карантин перед 25 грудня і закінчити серединою січня, однак такий варіант відкинули, бо "зараз є додаткові механізми, завдяки яким можливо зменшити скупчення людей і не допустити масових гулянь".

"Тому вирішили, що перед новим роком локдаун не впровадять. Найвірогідніше, цьогоріч користуватимемося обмеженнями помаранчевої зони, і після нового року – жорсткіші обмеження", – зазначив він.

Кузін розповів, що за різними математичними моделями, міжнародними зокрема, пікові періоди захворюваності випадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. Природний спад COVID-19 очікується не раніше від кінця зими.

За його словами, локдаун має бути впроваджено до того, як у лікарнях будуть зайняті всі ліжка.

"Дані міжнародних досліджень кажуть, що потрібен щонайменше тритижневий карантин. Тоді можемо розраховувати – за умов його дотримання – щонайменше на мінус 80% випадків захворювання щоденно", – підкреслив керівник Центру громздоров'я.

Він додав, що у разі двотижневого карантину і більш короткого його ефективність – мінус 20-40% випадків захворювання щоденно.

Як повідомляв OBOZREVATEL: