У МОЗ заявили, що медсистема України "спокійно проходить новорічні свята" без локдауну
Розрахунки Міністерства охорони здоров’я України показали, що медична система без введення локдауну "спокійно проходить новорічні свята" до 7-10 січня, і колапсу через захворюваність на коронавірус не очікується.
Як сказав в інтерв’ю LIGA.net в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, першою пропозицією було запровадити жорсткий карантин перед 25 грудня і закінчити серединою січня, однак такий варіант відкинули, бо "зараз є додаткові механізми, завдяки яким можливо зменшити скупчення людей і не допустити масових гулянь".
"Тому вирішили, що перед новим роком локдаун не впровадять. Найвірогідніше, цьогоріч користуватимемося обмеженнями помаранчевої зони, і після нового року – жорсткіші обмеження", – зазначив він.
Кузін розповів, що за різними математичними моделями, міжнародними зокрема, пікові періоди захворюваності випадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. Природний спад COVID-19 очікується не раніше від кінця зими.
За його словами, локдаун має бути впроваджено до того, як у лікарнях будуть зайняті всі ліжка.
"Дані міжнародних досліджень кажуть, що потрібен щонайменше тритижневий карантин. Тоді можемо розраховувати – за умов його дотримання – щонайменше на мінус 80% випадків захворювання щоденно", – підкреслив керівник Центру громздоров'я.
Він додав, що у разі двотижневого карантину і більш короткого його ефективність – мінус 20-40% випадків захворювання щоденно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
зволікання влади може коштувати життя тисячам українців. Якщо не ввести локдаун, то кількість хворих до кінця грудня може досягти 30 тисяч на добу, а смертність (тільки за офіційними даними) виросте з 200 до 500 осіб.
Деякі ЗМІ зазначають, мовляв, нині в українському уряді розглядають чотири варіанти карантинних обмежень різного рівня суворості.
30 листопада на Банковій відбулася нарада за участю членів уряду, представників апарату РНБО та Офісу президента. На ній міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонував ввести тритижневий карантин із 2 січня 2021 року, а ось міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наполягав на локдауні з 7 грудня.
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в країні з імовірністю 90% буде введено "інтелектуальний" локдаун.
Він пояснив, що план "інтелектуального" локдауну передбачає вихід із жорсткого карантину різних областей не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.