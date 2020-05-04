Міністерство охорони здоров'я України розвінчало міф про те, що комарі можуть бути переносниками коронавірусу COVID-19.

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Він передається повітряно-крапельним шляхом, ідеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус Інфо", верифікованого відомством.

"У мережі останнім часом поширюється міф, що комарі нібито здатні переносити COVID-19. Коронавірус – це респіраторний вірус, він передається повітряно-крапельним шляхом, тобто внаслідок вдихання крапель, які виділяються з дихальних шляхів хворого, наприклад, під час кашлю або чхання, а також крапель слини або виділень із носа", – йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що захиститися від інфекції можна, якщо триматися на відстані щонайменше 2 метри від людей із кашлем або підвищеною температурою, а також дотримуватися гігієни рук та респіраторної гігієни.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені прийшли до висновку, що коронавірус може залишатися в організмі людини навіть після негативного ПЛР-тесту.