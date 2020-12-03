Степанов розповів, чи буде в Україні локдаун до кінця року

У Міністерстві охорони здоров'я переконані, що жорсткий карантин в Україні до кінця грудня 2020 року не вводитимуть.

Про це в ефірі "Еспресо.TV" заявили глава відомства Максим Степанов. За його словами, епідеміологічна ситуація нині не зобов'язує робити цього.

"З погляду епідеміології та медицини зараз я можу сказати, що ми навряд чи введемо жорсткий карантин до кінця грудня", – пояснив міністр охорони здоров'я.

Тим часом в ефірі телеканалу "Україна 24" Степанов заявив, що проводити масове тестування в Україні не мають наміру.

Він пояснив, що буде тільки збільшено кількість експрес-тестів

"Ніхто в Україні не готується вводити масове тестування, тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається збільшенням кількості тестувань через експрес-тести, які ми робитимемо. Від цієї стратегії ніхто не планує відходити", – наголосив Степанов.

Ми вивчили прогнози Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, статистику щодо коронавірусу в Україні та в світі, а також підготували дві моделі розвитку ситуації, про які докладно можна прочитати в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я заявляв, що нині ситуація із захворюваністю в Україні складна, але не є критичною.

Водночас ключові епідеміологи України в один голос кажуть про потребу введення жорсткого карантину, про що розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня заявив, що уряд України почав розроблення проєкту масового тестування на коронавірус в обласних центрах і великих містах.