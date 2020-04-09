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10 квітня • оновлено в 02:13
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У МОЗ заявили про низький приріст заражених коронавірусом

1.2т
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Результати посилення карантину в Україні, введеного через коронавірус, буде видно вже через 7-8 днів.

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Про це 9 квітня в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, приріст кількості заражених сьогодні значно менша, ніж мігла б бути без обмежувальних заходів.

Через тиждень побачимо результат карантину: в МОЗ озвучили оптимістичні дані по Україні

"Результати більш жорсткого карантину ми побачимо буквально через 7-8 днів, відстежуючи динаміку. Приріст, який сьогодні є, – щодня від 10 до 15% збільшення кількості випадків, це прогнозований приріст, і він значно менше, ніж був би без введення карантинних заходів", – зазначив Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що пік захворюваності в країні може пройти непоміченим для всієї системи охорони здоров'я, якщо всі заходи будуть дотримуватися.

Він нагадав, що до введення карантину пік захворюваності прогнозувався на 14 квітня.

Також Ляшко додав, що Україна дійшла до показника в тисячу заражених пізніше всіх країн ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому в Україні мало людей, які одужали від коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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