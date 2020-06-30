У МОЗ заявили про незаконність відкриття дитячих таборів до 31 липня

Степанов заявив, що дитячі табори в Україні не відкриють до 31 липня.

Відкриття дитячих оздоровчих таборів і баз відпочинку в Україні раніше 31 липня заборонене.

А у випадку недотримання цієї вимоги, навіть може розцінюватися як порушення закону. Про це на брифінгу 30 червня заявив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Заборонене до 31 липня 2020 року. Це було рішення уряду щодо заборони відкриття дитячих таборів та дитячих баз відпочинку. Будь-яке відкриття до цієї дати – це вже є суттєвим порушення закону", – пояснив міністр.

У коментарі "Укрінформу" Степанов додав, що діти приїжджатимуть у табори з різних регіонів, де спостерігається різна епідеміологічна ситуація щодо коронавірусу. За його словами, це може тільки сприяти поширенню хвороби між областями. Крім цього, зазначив він, в оздоровчих базах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм. Тому раніше 31 липня дитячі табори ніхто не відкриватиме.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що літні дитячі табори в Україні цьогорік можуть не відкрити через пандемію коронавірусу. Уряд чекає дані від Міністерства охорони здоров'я, щоб ухвалити остаточне рішення.