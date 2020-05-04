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5 травня • оновлено в 11:56
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У МОЗ заявили про нестачу обладнання для ПЛР-тестів

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У лабораторіях України недостатньо обладнання для ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19.

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На 1500 лікарень всього кілька десятків ампліфікаторів, заявив в програмі "Свобода слова" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Віктор Ляшко заявив про нестачу обладнання для ПЛР-тестів

Віктор Ляшко заявив про нестачу обладнання для ПЛР-тестів

ukrinform.ua

"На жаль, в наших лікарнях ампліфікаторів для ПЛР не було ніколи, їх всього кілька десятків на 1500 лікарень", – зазначив він.

Ляшко додав, що через це тестування проводиться тільки в лабораторних центрах колишніх СЕС. Саме там вірусологи можуть працювати в лабораторіях з високим ступенем захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лабораторіі Києва станом на 29 квітня не справлялися з обробкою аналізів на коронавірус COVID-19, тому в столиці необхідно відкривати нові.

За словами голови комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я Олега Гелевея, результати тестів повинні надаватися протягом 48 годин, але вже не раз бувало, що результати видавали через три-чотири доби.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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