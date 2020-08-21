У МОЗ захотіли змінити підхід до госпіталізації хворих на COVID-19

Через зростання захворюваності на коронавірус серед українців Міністерство охорони здоров’я має намір змінити підхід до госпіталізації таких пацієнтів – приймати до стаціонару планують тільки тяжкохворих.

Про це під час брифінгу 21 серпня повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця, членкиня медради при МОЗ Ольга Голубовська (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Можна вірити в коронавірус або ні. Для багатьох – це просто статистичні дані. Але для людей, які вже зіткнулися із цією хворобою, і для медичних працівників, які більш ніж пів року працюють у тяжких умовах, це сумна реальність. На жаль, ми бачимо не тільки погіршення ситуації із захворюваністю, а й збільшення кількості тяжких форм хвороби та росту померлих", – насамперед зазначила вона.

За її словами, середньотяжкі форми коронавірусу теж є показанням до відправлення хворого на стаціонарне лікування в медустанові. І цим Україна відрізняється від багатьох країн Західної Європи та США, де госпіталізували лише пацієнтів у тяжкому стані.

"Але якщо буде спостерігатися таке зростання захворюваності, ми змушені будемо теж переглядати показання й госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", – запевнила Голубовська.

Вона підкреслила, що нині медична система України ще не перебуває в такому колапсі, як у багатьох європейських країнах. Водночас додала, що аби уповільнити зростання поширення COVID-19, фахівці прагнуть зробити все від них залежне, щоб кількість тих, хто захворів, щоденно не набувала таких "дуже небезпечних цифр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що в Україні не планують вводити нові обмеження через зростання випадків інфікування коронавірусом, оскільки адаптивний карантин у міністерстві вважають оптимальним варіантом