У МОЗ забили на сполох через дефіцит лікарів у розпал пандемії

В Україні під час пандемії коронавірусу виявився жорсткий брак лікарів вузького профілю. В першу чергу, йдеться про епідеміологів, вірусологів та гігієністів.

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Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, держава вже взялася за виправлення ситуації в екстреному режимі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лікар

"Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних центрах України зараз складає 48%. Лікарів-лаборантів (гігієністів) – 51%, лікарів-вірусологів – 41%. Ми вважаємо, що ситуацію потрібно змінювати. Це все стало наслідком останніх п'яти років. Припинили випуск лікарів-епідеміологів, навчання за цими спеціальностями. Всі вважали, що це нам не потрібно. І коли ми стикнулись з цим викликом, з коронавірусною хворобою, то, звичайно, зрозуміли, що ситуацію потрібно терміново виправляти", – наголосив міністр.

За словами Степанова, влада вже розробила декілька механізмів для вирішення проблеми, що виникла. Зокрема, планується набір лікарів для перенавчання, щоб забезпечити в державі мінімально необхідну кількість епідеміологів, вірусологів та лікарів-лаборантів.

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