У МОЗ визнали проблему з тестами на COVID-19 і сказали, як "викручуються"

Карина Бондаренко Суспільство 08:17, 10.10.2020

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов визнав проблему з чергами на ПЛР-тестування на коронавірус в Україні.

За його словами, її вирішують, перекидаючи тести з однієї області в іншу, де лабораторії більш розвантажені. Про це глава МОЗ повідомив у себе в Facebook.

Степанов підкреслив, що ще на початку квітня в Україні проводилося 200 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник становить близько 25-30 тисяч.

"За цей період було закуплено відповідне обладнання, були знайдені і навчені люди, які працюють на цьому обладнанні. І ми маємо чіткий план, як будемо і надалі збільшувати кількість ПЛР-тестувань. До грудня вийдемо на показник не менше 50 000 тестів на добу" , – пообіцяв міністр.

Міністр розповів про проблеми з тестуванням на коронавірус.
Максим Степанов в Facebook
В Україні є черги на ПЛР-тестування.
Максим Степанов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні з'явиться альтернатива ПЛР-тестуванню на COVID-19. Це тести на антиген, які дозволять збільшити кількість перевірок людей з підозрою на інфікування.

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