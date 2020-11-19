У МОЗ відповіли на смерть викладачки в Житомирі, яка заявляла про брак кисню

У Житомирі викладачка Ольга Грабар, яка померла від коронавірусу (COVID-19), перебувала в тяжкому стані та була під'єднана до апарату ШВЛ.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи смерть українки. За його словами, лікарі зробили все можливе, щоб врятувати їй життя.

"Що стосується тієї жінки, яка пішла з життя через COVID-19, котру не вдалося врятувати нашим медпрацівникам: вона перебувала в досить важкому стані в лікарні, була переведена в реанімацію, в палату інтенсивної терапії, перебувала потім на апараті ШВЛ, на високопотоковому кисні, була заінтубована. Але, на жаль, ускладнення, яке дає вірус, крім того, супутні захворювання, які були в цієї жінки, не дали можливості врятувати їй життя", – розповів глава МОЗ.

Водночас він запевнив, що в Житомирській лікарні №1, де померла жінка, є достатня кількість кисню та всі пацієнти отримують належне лікування.

"МОЗ відразу відреагував, розібрався в ситуації. Повідомлялося, що ніби там не вистачає кисню і кисень дають не всім, не вистачає ліжок із підведеним киснем: на сьогодні в цій лікарні киснем забезпечені 106 ліжок. Крім того, в лікарні зараз перебувають 67 пацієнтів, які мають потребу в кисні й всім його подають", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі від COVID- 19 померла викладачка університету Ольга Грабар, яка напередодні зверталася до влади через брак у лікарні кисню.

Пізніше в лікарні Житомира №1, де від COVID-19 померла 39-річна викладачка, стверджували, що забезпечені достатньою кількістю кисню і причина смерті жінки не пов'язана із цим.

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