У МОЗ відповіли, чи потрібна обсервація після повернення до України з Польщі

У разі перетину кордону з Польщею під час карантину через COVID-19 обсервацію або самоізоляцію в Україні проходити не потрібно.

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Про це на брифінгу 15 червня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він зазначив, що Польща належить до переліку країн "зеленої" зони.

"Було внесено зміни в постанову уряду щодо перетину кордону. Ми ділимо країни на ті, що входять в "червону" й "зелену" зони. У "зеленій" зоні – країни, в яких кількість активних захворювань становить менш ніж 40 на 100 тисяч населення. "Червона" зона – більше, і не відповідають нормам", – нагадав Степанов.

Українсько-польський кордон

Міністр додав, що в разі повернення громадян до України з країн "зеленої" зони обов'язково необхідно мати страховку на випадок інфікування коронавірусною хворобою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на ранок понеділка, 15 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 810 випадків коронавірусної інфекції. З них 656 було виявлено за минулу добу.